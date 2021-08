Mou: “Si gioca per vincere sempre. Mercato? Non ho diritto di chiedere altro”

La Redazione24

,

sabato 21 Agosto 2021.

Mourinho: “Si gioca per vincere sempre. Mercato? Non ho diritto di chiedere altro”L’allenatore giallorosso verso il debutto in campionato: “Con la Fiorentina pochi cambi, Abraham convocato. Qui non si vince da tanto, si riparte dal -29 dallo scudetto ed è ovvio che serve tempo, ma vogliamo arrivare a battere le migliori”

