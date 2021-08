Al Chelsea come all’Inter! Pronti, via, ed è subito Lukaku: dopo 15′ già in gol

Al Chelsea come all’Inter! Pronti, via, ed è subito Lukaku: dopo 15′ già in golL’ex nerazzurro subito decisivo con i Blues. Al 15′ sblocca il derby contro l’Arsenal con un appoggio in rete dopo avere avviato l’azione. Finisce 2-0 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 22 Agosto 2021.

