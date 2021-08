Dopo la prima: non è ancora la Signora di Allegri. Abraham risponde allo scatto di Dzeko

Dopo la prima: non è ancora la Signora di Allegri. Abraham risponde allo scatto di DzekoTutta la Juve nella ripresa ha staccato la spina e riscoperto le amnesie mentali della stagione scorsa. Per Max c’è lavoro da fare, non soltanto per l’errore individuale di Szczesny continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 23 Agosto 2021.

Dopo la prima: non è ancora la Signora di Allegri. Abraham risponde allo scatto di DzekoTutta la Juve nella ripresa ha staccato la spina e riscoperto le amnesie mentali della stagione scorsa. Per Max c’è lavoro da fare, non soltanto per l’errore individuale di Szczesny

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA