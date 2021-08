Il Milan non si ferma: Pellegri firma. Ora il bivio è Corona-Sarabia

Il Milan non si ferma: Pellegri firma. Ora il bivio è Corona-Sarabia L'ex Monaco stasera in tribuna a Marassi. Sprint per Bakayoko, c'è anche l'idea Messias

La Redazione24

,

lunedì 23 Agosto 2021.

