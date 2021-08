AGENZIA SPAZIALE ITALIANA – CONCORSO (scad. 8 settembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area controllo di gestione. (21E09152) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

