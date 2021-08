Crotone, Sorvegliato speciale sorpreso al parco in altro comune senza motivo: arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne, pregiudicato crotonese

Comunicato dei Carabinieri

Crotone,

martedì 24 Agosto 2021.

I Carabinieri di Crotone lo hanno arrestato per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Crotone.

I militari hanno sorpreso l’uomo in un parco-giochi ubicato in località “Culturelle” del comune di San Giovanni in Fiore (CS) senza un valido motivo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

