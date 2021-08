MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 23 settembre 2021)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti, in servizio permanente, nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 2021. (21E09207) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 24 Agosto 2021.

