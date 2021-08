Rampulla: “Errori enormi ma umani, non crocifiggete Szczesny”

Rampulla: “Errori enormi ma umani, non crocifiggete Szczesny”“Il primo è stato uno sbaglio tecnico – spiega l’ex portiere bianconero -, il secondo una leggerezza. Ma non sono due episodi negativi che possono fare cambiare il giudizio su di lui. Con l’Empoli lo rivedremo in campo: sa di aver sbagliato, non ci ricascherà” continua a leggere […]

La Redazione24

,

martedì 24 Agosto 2021.

Rampulla: “Errori enormi ma umani, non crocifiggete Szczesny”“Il primo è stato uno sbaglio tecnico – spiega l’ex portiere bianconero -, il secondo una leggerezza. Ma non sono due episodi negativi che possono fare cambiare il giudizio su di lui. Con l’Empoli lo rivedremo in campo: sa di aver sbagliato, non ci ricascherà”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA