Aumento di capitale da 400 milioni, c’è l’ok del Cda Juve. Da Exor 75 milioni subito

Aumento di capitale da 400 milioni, c’è l’ok del Cda Juve. Da Exor 75 milioni subitoStamattina l’approvazione del consiglio di amministrazione con lo scopo di “riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24”. Già deciso il pool di istituti che accompagneranno l’operazione, da […]

La Redazione24

,

mercoledì 25 Agosto 2021.

Aumento di capitale da 400 milioni, c’è l’ok del Cda Juve. Da Exor 75 milioni subitoStamattina l’approvazione del consiglio di amministrazione con lo scopo di “riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24”. Già deciso il pool di istituti che accompagneranno l’operazione, da realizzare entro la fine del 2021. Convocata per il 29 ottobre l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA