Botta al braccio, Ronaldo si ferma in allenamento. Ma non preoccupa

Juve, Ronaldo si ferma in allenamento per una botta al braccio. Ma non preoccupaIl portoghese ha interrotto anzitempo la seduta di questa mattina aperta alla stampa e ai tifosi. Schierato a sinistra nel tridente con Dybala e Chiesa, fino all’infortunio è apparso molto partecipe continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 25 Agosto 2021.

Juve, Ronaldo si ferma in allenamento per una botta al braccio. Ma non preoccupaIl portoghese ha interrotto anzitempo la seduta di questa mattina aperta alla stampa e ai tifosi. Schierato a sinistra nel tridente con Dybala e Chiesa, fino all’infortunio è apparso molto partecipe

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA