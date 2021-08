Cirò Marina, ricorre oggi il compleanno di Francesco Seminara, scomparso prematuramente il 16 agosto

Oggi Franco avrebbe compiuto 70 anni

Cirò Marina,

mercoledì 25 Agosto 2021.

Lo ricordiamo non solo per il duro lavoro svolto, in tutti questi anni, nell’ambito turistico locale in quanto titolare del noto hotel residence il Gabbiano di Cirò Marina. Ma anche per aver coinvolto e guidato molti giovani della nostra cittadina nella sua più grande passione. Socio fondatore e presidente del club Off Road 4×4; motociclista di esperienza alla guida della sua Harley Davidson che tutti ricordano con stima e affetto i suoi preziosi consigli.

I messaggi del Direttivo e i Soci tutti del Club CIRÒ MARINA OFF ROAD 4×4.

Auguri ovunque tu sia Presidente Francesco Seminara.

Rimarrai per sempre nei nostri cuori

Ci associamo al dolore per la prematura scomparsa del socio Francesco Seminara. Mai Avremmo voluto ricevere questa notizia, tu che per noi eri un punto di riferimento per ogni situazione,Tu che ogni qualvolta avevamo bisogno ti mettevi subito a disposizione, non finiremo mai di ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per il club, faremo tesoro di tutto quello che ci hai insegnato durante la tua vita terrena, non basterebbe una vita per raccontare della persona splendida che eri….

R.I.P Colonna Fondatrice del fuoristradismo

