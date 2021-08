Cirò, pericoloso incendio nella notte lambisce una fila di 8 abitazioni in via Canale

Il sindaco Paletta: “per fortuna su mia segnalazione ho fatto intervenire da subito Calabria verde eVigili del Fuoco”

Cirò,

mercoledì 25 Agosto 2021.

Pericoloso incendio nella notte ha lambito una fila di otto abitazioni in via Canale per la presenza di contenitori di metano adiacenti le abitazioni. Il sindaco Francesco Paletta, nel coordinare le operazioni ha temuto in un primo momento di dover evacuare le famiglie per permetterle in sicurezza. Le fiamme alte oltre sei metri hanno abbracciato la macchia mediterranea, avvicinandosi a pochi metri dalle abitazioni. Per fortuna – prosegue il sindaco- su mia segnalazione ho fatto intervenire da subito Calabria verde , ci siamo coordinati con la prefettura e siamo riusciti ad avere la meglio sul fuoco, grazie anche a tre squadre di vigili del fuoco sopraggiunti in soccorso. Abbiamo approvvigionato anche le case che erano rimasti senza acqua, che l’hanno utilizzata l’acqua per spegnere il fuoco davanti i loro ingressi bagnando porte e finestre. Per fortuna durante la serata non cera vento, e così gli aiuti sono riusciti in tarda nottata a spegnere il fuoco dando un evidente sollievo agli abitanti delle case in questione. Sarebbe stato un disastro se ci fosse stato vento , poiché l’area in questione è impervia di sterpaglie e macchia mediterranea, poi con la penuria d’acqua che stiamo registrando e le elevate temperature di questi giorni sarebbe stata una vera e propria bomba. “Continuate a dimostrare tutta la Vostra stupidità e incoscienza” ha detto il sindaco, speriamo di intercettare le telecamere che abbiamo inserito ad individuare qualcuno , le indagini sono in corso, speriamo che questi piromani, vengono individuati e assicurati alla legge. Stasera l’incendio appiccato in prossimità della strada provinciale ha messo seriamente in pericolo le abitazioni vicine. Le squadre dei vigili del fuoco, dei volontari ed infine quelli di Calabria verde- prosegue Paletta- sono riuscite a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza tutta l’area, grazie anche al supporto della locale stazione dei Carabinieri e della Prefettura di Crotone. Continuiamo ad essere vigilisu questi atti criminali ed invitiamo i cittadini – ha concluso Paletta-a segnalare ogni situazione. “Pura cattiveria rivolta non solo alla natura , ma anche a persone ed abitazioni , un’azione imperdonabile” ha detto la vice sindaco Giovanna Stasi.

