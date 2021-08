Infantino: “Rischiamo di falsare i Mondiali”. Ma con Boris Johnson sulla quarantena è scontro

mercoledì 25 Agosto 2021.

Infantino: “Rischiamo di falsare i Mondiali”. Ma con Boris Johnson è scontro apertoPremier League e Liga non lasceranno partire i convocati delle Nazionali della “lista rossa”, così da non perderli per 10 giorni al loro rientro. Il presidente della Fifa chiede che siano esentati dal provvedimento, applicando il modello di Euro 2020

