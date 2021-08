La Lega di A: sostegno ai club che diranno no ai convocati di Paesi con quarantena

La Redazione24

,

mercoledì 25 Agosto 2021.

La Lega di A: sostegno ai club che diranno no ai convocati di Paesi con quarantenaDopo i no di Premier e Liga la Serie A annuncia di appoggiare le squadre che decideranno di non rilasciare i giocatori per le partite di settembre da giocare in Paesi che richiederebbero l’isolamento al rientro in Italia. Nessuna lista ufficiale ma nel mirino principalmente le trasferte in America latina

