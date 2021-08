Grande successo alla 1^ “Corri Krimisa” la gara podistica svolta a Cirò Marina

Domenica 22 Agosto si è svolta la 1^ Corri Krimisa una manifestazione podistica aperta a tutti, organizzata magistralmente dalla Ciró Krimisa Runners in collaborazione con la M.S.P. Italia,Comitato Regione Calabria

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 26 Agosto 2021.

Una giornata di festa all’ insegna dello sport e del sano divertimento, svoltasi allo Stadio Comunale in Punta Alice. Si riscontra un successo inaspettato, considerata la partecipazione tante persone tra atleti, accompagnatori, pubblico ed amici provenienti da più località della Regione Calabria , compresi i turisti del posto che non hanno voluto perdere il tanto atteso evento, dopo un lungo e brutto periodo segnato dalla Pandemia.

Una gara , svoltasi in un percorso tutto pianeggiante tra vigneti e mare , che ha costeggiato tutta la zona di Punta Alice, in una giornata afosa che ha complicato non poco la vita degli atleti .

A Vincere la 1^ Corri Krimisa che ha visto la presenza di corridori di Altissimo Livello, è stato Alberto Giungato della Cosenza K42 con il tempo di 34′:06″ , sequito da Boubouma Yahyia con il tempo 34′: 31″, terzo Paolo Audia della Jure Sport con il tempo di 35′:52″

A trionfare nella gara femminile e stata Alesia Pelekh sequita da Loredana Sapia terza Jole Parrilla della Cirò Krimisa Runners.

Per i 2,5 km vince Basta Giuseppe seguito da Basta Pablo, terzo Giungato Alessandro.

Mentre per i giovanili conquista il gradino più alto del podio la giovanissima promessa Francesca Vozzo della CiròKrimisaRunners sequito da Lorenzo Pirito terza Maria chiara Vozzo e Davide Vito Martino della CiròKrimisaRunners.

Mentre a salire sul gradino più alto delle varie categorie di appartenenza sono stati rispettivamente: Gabriele Pizzuti Milon Runners Juniores; Daniele Ermanno Milon Runners Seniores;

Salvatore Blaconá Milon Runners M35; Vincenzo Vozzo Ciro Krimisa Runners M40; Massimiliano Arceri CUS Bari M45; Maurizio Marzucca Juri sport M50; Carmine Talarico M55; Francesco Greco Runcard Fidal M60; Tommaso Riccio Napoli Nord Maraton M65.

Un plauso va alla Cirò Krimisa Runners società nata da appena un anno , che è riuscita, nonostante la pandenia a lavorare per conquistare il rispetto e la fiducia del pubblico e degli Enti di Promozione Sportiva.

Un ringraziamento speciale per l’

ottima riuscita dell’ evento va agli sponsor : quello ufficiale Martica, Ippolito vini, Farmacia Malena, Conad Affatato, City Drink e DB fotoceramica.

