Grande successo per lo spettacolo in dialetto cirotano “I Promessi Sposi” dei Lilio’s. VIDEO

Scoppiettante la chiusura della rassegna teatrale patrocinata dal Comune di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 26 Agosto 2021.

In calendario ‘I Promessi Sposi… alla calabrese’, un musical ideato, scritto e diretto dalla prof.ssa Simona Guarascio e portato in scena dai Lilio’s, un gruppo nato al Liceo Scientifico di Cirò. In apertura è la prof.ssa a spiegare le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del lavoro: “Dovere della Scuola è quello di istruire e formare gli uomini e le donne di domani. Imparare non vuol dire solo apprendere dai testi, questo lavoro vuole dimostrare che anche una pietra miliare della letteratura italiana può tornare a vivere di nuova vita, contestualizzandola e adattandola al territorio”. In questo modo l’opera manzoniana cambia ambientazione: dalla Lombardia alla Calabria, l’ Addio ai monti diventa ‘Addio Calabria mia’, una meravigliosa lirica sulle bellezze e sui dolori della nostra terra. ” Il teatro permette di migliorare l’ autostima, la realizzazione del sé, la cooperazione, il tutoraggio tra pari. Questo permette di contribuire alla formazione personale dei ragazzi”, continua Simona Guarascio. Grandiosa l’idea di trasformare il romanzo in musical, permettendo così di far risaltare le abilità artistiche degli attori. Potenti e commoventi le voci di Valeria Bastone, Giovanni Cardone e Mariacarla Murano, Carmen Marino e Isabella Fuscaldo; lodevoli le coreografie di Ilaria Le Pera, Noemi Funaro e Francesca Parrilla. Spiccano nella loro bravura di attori Vincenzo Arcuri, Salvatore Russo, Ludovica Virardi, Maria Parrilla, Giuseppe De Marco, Nicola Cinefra, Pasquale Iuzzolini, Mattia Cocone, Cataldo Franco, Salvatore Benevento. Una serata all’ insegna del divertimento tra scene esilaranti e momenti commoventi, canti emozionanti e balli coinvolgenti. Una rappresentazione perfettamente riuscita grazie alla coesione del gruppo che traspare dall’ abbraccio finale tra ragazzi e docente, accompagnato da una standing ovation. Particolarmente emozionante la dedica della serata a Michele Famiglietti, scomparso prematuramente da due mesi, che ha visto tutto il pubblico in piedi stretto in lungo applauso.

Salvatore Benevento : ALESSANDRO MANZONI

Valeria Bastone: LUCIA MONDELLA

Giovanni Cardone: INNOMINATO E AZZECCAGARBUGLI

Mariacarla Murano: MONACA DI MONZA

Carmen Marino e Isabella Fuscaldo:CORO

Ilaria Le Pera, Noemi Funaro e Francesca Parrilla: CORPO DI BALLO

Vincenzo Arcuri: RENZO TRAMAGLINO

Salvatore Russo: GRISO

Ludovica Virardi: PERPETUA

Maria Parrilla: AGNESE

Giuseppe De Marco: DON ABBONDIO E DON RODRIGO

Nicola Cinefra: FRA CRISTOFORO

Pasquale Iuzzolini: NIBBIO E CARDINALE BORROMEO

Mattia Cocone: EGIDIO

Cataldo Franco: AMICO DI RENZO

