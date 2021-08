In missione per Ronaldo: dopo l’incontro con la Juve, Mendes atterra a Parigi

In missione per Ronaldo: dopo l’incontro con la Juve, Mendes atterra a ParigiLasciata Torino dopo l’appuntamento con la dirigenza bianconera sapendo di dover portare in tempi brevi un’offerta da 25 milioni per lasciar partire CR7, il procuratore di Cristiano non è volato in Inghilterra ma nella capitale francese continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 26 Agosto 2021.

In missione per Ronaldo: dopo l’incontro con la Juve, Mendes atterra a ParigiLasciata Torino dopo l’appuntamento con la dirigenza bianconera sapendo di dover portare in tempi brevi un’offerta da 25 milioni per lasciar partire CR7, il procuratore di Cristiano non è volato in Inghilterra ma nella capitale francese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA