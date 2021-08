Incontro finito con Mendes: nessuna offerta per CR7. E la Juve non vuole più aspettare

La Redazione24



giovedì 26 Agosto 2021.

