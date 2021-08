Operazione City, Mendes ci prova: con 25 milioni subito alla Juve, CR7 da Pep

Operazione City, Mendes ci prova: con 25 milioni subito alla Juve, CR7 da PepDopo l’incontro in mattinata con i dirigenti della Juve, il procuratore di Cristiano è ripartito da Torino con la missione di trovare i soldi necessari per “liberare” CR7. Tempi strettissimi: se la trattativa non decolla in fretta, Ronaldo diventa incedibile continua a […]

La Redazione24

,

giovedì 26 Agosto 2021.

