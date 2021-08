ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE NATIONALINSTITUT FUR SOZIALE FURSORGE – CONCORSO (scad. 24 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C. Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1. (21E09209) continua […]

venerdì 27 Agosto 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto

di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di

Bolzano, area C.

Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach

Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den

lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, wirtschaftliche

Einstufung C1.

(21E09209)

