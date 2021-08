Le Castella, 7^ della Settimana della Cultura Castellese 2021

Le Castella,

venerdì 27 Agosto 2021.

Il 23 agosto ha visto chiudersi l’intensa ‘’7° della Settimana della Cultura Castellese 2021’’, nel borgo di Le Castella, perla turistica della costa ionica calabrese. Sette lunghi anni sono passati dalla prima edizione per l’associazione culturale “Leonardo da Vinci”. Questa settimana edizione si è contraddistinta per la grandiosità dei premiati e l’ampia rete collaborativa che l’associazione è riuscita a mettere insieme. Nomi illustri e famosi hanno cavalcato la scena nelle tre serate di premiazioni, le punte di diamante di questo corposo progetto ormai evento storicizzato, portato avanti grazie al finanziamento della regione Calabria, Unione Europea e Repubblica Italiana, con i patrocini e il supporto logistico dei comuni capofila di Isola di Capo Rizzuto, Crotone e Cirò e con il patrocinio gratuito di provincia di Crotone, Comune di Santa Severina, Rocca di Neto, Torre Melissa, San Nicola dell’Alto, Reggio Calabria, Tropea e Vinci.

Premio “Porta d’Argento” alle eccellenze calabresi note nell’Italia e nel mondo, creato dal partner ufficiale Maestro orafo Michele Affidato, è stato consegnato a: Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo fino al 2017 del Milan; Daniela Fazzolari, nota attrice molto conosciuta con la soap “CentoVetrine” ; Azzurra di Lorenzo, stilista di alta moda; Maria Assunta Scalzi, vincitrice de ” La pupa e il secchione e Viceversa” ; Giovanni Macrí, sindaco di Tropea divenuto “Il borgo dei Borghi ; Amalia Bruni, nota scienziata che ha scoperto il gene delll’Alzheimer.

Nella favolosa cornice di piazza Ucci Alì dove proprio il 17, ad apertura della Settimana della Cultura sono state posizionate 5 tavole storiche in ceramiche create, cotte e dipinte a mano dal Maestro Emanuel Vizzacchero, con qr code storico, la serata del premio “La Porta d’Argento – Premio Isola di Capo Rizzuto’’ è stata egregiamente diretta dalla bellissima Veronica Maya, volto noto di Rai 2.

Dalla spettacolarità al peso culturale del Premio #seminiamocultura “Il Volto della Cultura” la cui scultura è stata creata a mano dal Maestro Elio Malena e che ha visto premiare illustre personalità sempre calabresi, impegnate nel campo letterario, artistico, storico e archeologico : Paolo Pancari Doria, pittore e storico maestro d’arte ; Fabio Mancuso, giovane promessa del cinema originario di Isola di Capo Rizzuto ; sempre del comune di Isola anche il ballerino del Teatro La Scala di Milano ; sempre da Milano e dall’Università la Cattolica arriva il calabrese professor Giuseppe Sommario ; Teresa Cardace nota cantante lirica conosciuta in tutto il mondo ; in fine, ma non per ultimo, da Reggio Calabria Daniele Castrizio studioso dei Bronzi di Riace ma anche della monetazione della Magna Grecia e della Sicilia dal periodo arcaico alla fine del medioevo.

“Quest’anno sarà un anno indimenticabile” – afferma il presidente dell’associazione dott.ssa Giglio Sandra – ” poiché nonostante la pandemia abbia calato totalmente il sipario su arte, artisti e cultura, la nostra associazione si è adeguata a mezzi e misure continuando a lavorare tutto l’anno con artisti e ospiti, portando a compimento i tanti sacrifici con le serate di premiazione che ricordano quanto la Calabria sia ricca di eccellenze da scoprire e riscoprire, mostrandole orgogliosamente al di fuori della nostra terra “

” Non è mancato “-continua il segretario dell’associazione Antonio Astorino l’attenzione anche all’ambiente a cui il presidente teneva molto, tanto che da un idea di riscatto ambientale è nato il premio POSEIDON del maestro Emanuel Vizzacchero “

Poseidon ha ospitato l’associazione” Isola Ambiente Apnea ” impegnata sul territorio anche come Protezione civile e tutela di coste e fondali. All’interno della serata premiato il calabrese Raffaele Loprete, atleta di pesca in Apnea. Saluto e omaggio floreale a Maria Fanito, tesserata Isola Ambiente Apnea, che sarà il capitano della nazionale ai mondiali di pesca in apnea da 16 al 19 settembre in Sardegna.

“LA Settimana della Cultura oltre alle 3 importantissime serate di premiazioni dedicate alle eccellenze, ha visto una serie di importanti appuntamenti culturali” – afferma il Vicepresidente dell’associazione Parise Silvestro – ” dislocate su Crotone con la mostra della Bipersonale di Siniscalchi Giancarlo e Luca Sanguedolce dal titolo” COSCIENZE E INTROSPEZIONE “. Anche su Cirò abbiamo tenuto un convegno su” Idee e riflessioni sulla Riforma del Calendario Gregoriano ” e una degustazione enogastronomia. Abbiamo ospitato anche la METACONFERENZA del professor Daniele Castrizio e della sua teoria sui Bronzi di Riace, in un fare totalmente dinamico, leggero ma allo stesso tempo professionale e ricco di contenuti storici”

Siamo in un periodo di grandi flussi turistici su tutti e tre i comuni e questo significa maggior veicolazione e fruibilità della cultura e delle sue sfaccettature” conclude il vicepresidente. L’associazione ha ringraziato il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga e il Presidente del Consiglio Luigi Rizzo, l’imprenditoria Castellese con cui ha collaborato durante i 7 giorni di eventi e tutte le realtà associative, gli Sponsor per aver sostenuto il progetto insieme a noi, gli artisti e gli ospiti che sono ruotati attorno questa grande e rinomato progetto culturale che da 5 anni porta il nome di Le Castella e di Isola di Capo Rizzuto alla ribalta regionale e anche nazionale.

