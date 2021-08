LIVE Juve-Ronaldo, il giorno dell’addio: Cristiano in aeroporto, già via da Torino

LIVE Juve-Ronaldo, il giorno dell’addio: Cristiano in aeroporto, già via da TorinoAccelerata per la partenza di Cristiano all’indomani dell’incontro tra i dirigenti bianconeri e il procuratore Mendes, in contatto con Manchester per la chiusura dell’operazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 27 Agosto 2021.

LIVE Juve-Ronaldo, il giorno dell’addio: Cristiano in aeroporto, già via da TorinoAccelerata per la partenza di Cristiano all’indomani dell’incontro tra i dirigenti bianconeri e il procuratore Mendes, in contatto con Manchester per la chiusura dell’operazione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA