Ronaldo al Manchester United: è ufficiale. L’annuncio dei Red Devils: “Bentornato”

Ronaldo allo United ufficiale, l’annuncio dei Red Devils via social: “Bentornato”Il portoghese in uscita dalla Juventus torna a Old Trafford, dove aveva giocato dal 2003 al 2009: dopo il ribaltone di mercato nel derby di Manchester col City la telenovela si chiude continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 27 Agosto 2021.

