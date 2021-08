Leclerc: “Le intermedie nel momento sbagliato”. Sainz: “La gara? Lontani dalla top 10”

La Redazione24

,

sabato 28 Agosto 2021.

Spa, Leclerc: “Le intermedie nel momento sbagliato”. Sainz: “La gara? Lontani dalla top 10″I piloti della Ferrari delusi per l’eliminazione in Q2. Leclerc: “Ci abbiamo provato ma niente miracolo”. Sainz: “Serve un grosso passo avanti o per la gara sarà molto difficile”

