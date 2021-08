“Lukaku, chi?” e Marotta diventa santo: interisti in delirio per Correa

“Lukaku, chi?” e Marotta diventa santo: interisti in delirio per CorreaDebutto nerazzurro straordinario per Joaquín Correa in Verona-Inter: l’argentino entra sull’1-1 e firma una doppietta decisiva per il 3-1 finale. Ecco come la performance del Tucu è stata commentata sui social. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 28 Agosto 2021.

“Lukaku, chi?” e Marotta diventa santo: interisti in delirio per CorreaDebutto nerazzurro straordinario per Joaquín Correa in Verona-Inter: l’argentino entra sull’1-1 e firma una doppietta decisiva per il 3-1 finale. Ecco come la performance del Tucu è stata commentata sui social.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA