Norris, che botto! Guarda l’incidente a Spa

Norris, che paura! Guarda l’incidente a SpaMomenti di timore per il pilota della McLaren, Lando Norris, durante le qualifiche del Gp del Belgio di Formula 1 a Spa. L’auto del britannico si è intraversata in pista, ha sbattuto contro il muro e poi è andata più volte in testacoda. Guarda il video continua a leggere […]

La Redazione24

,

sabato 28 Agosto 2021.

Norris, che paura! Guarda l’incidente a SpaMomenti di timore per il pilota della McLaren, Lando Norris, durante le qualifiche del Gp del Belgio di Formula 1 a Spa. L’auto del britannico si è intraversata in pista, ha sbattuto contro il muro e poi è andata più volte in testacoda. Guarda il video

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA