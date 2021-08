Settembre alle porte: continua la rassegna “Teatro sotto le stelle – Premio città di Melissa”

Contunuano gli spettacoli del Gruppo teatrale “La Torre” di Torre Melissa

Melissa,

sabato 28 Agosto 2021.

Dopo un agosto strepitoso in termini di partecipazione, qualità degli spettacoli e gestione della

rassegna “TEATRO SOTTO LE STELLE – PREMIO CITTA’ DI MELISSA” ORGANIZZATA

DAL GRUPPO TEATRALE LA TORRE, FINANZIATA DALLA REGIONE CALABRIA PAC

2014-2020 AZ. 1 – TIP 1.3 e PATROCINATA DAL COMUNE DI MELISSA, a settembre si

continua con altri due spettacoli in concorso.

Il 4 andrà in scena la compagnia Giovanni Vercillo con lo spettacolo brillante in 2 atti “La fortuna

con la C maiuscola”, adattamento e regia di Raffaele Paonessa.

L’11 settembre invece ospiteremo la compagnia Camomilla a Colazione con lo spettacolo “Non

sono un gigolò” di Sasà Palumbo e regia di Felice D’Onofrio.

Ogni spettacolo si svolgerà in sicurezza seguendo le normative anti Covid e sarà accompagnato da

visite guidate nel borgo e degustazione di vini. Non mancheranno risate e divertimento.

La rassegna si concluderà il 18 settembre: una serata ricca e articolata che vedrà l’alternarsi di vari

momenti.

Ci sarà lo spettacolo “U masculunu i papà” a cura della compagnia organizzatrice. E’ prevista una

visita guidata, degustazione e musica popolare.

Saranno presenti tutte le compagnie in concorso e ci sarà la premiazione finale.

Quindi segnate in agenda queste date perché non potete mancare! Il divertimento è assicurato.

