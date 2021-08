Tragedia nel Rally dell’Appennino: due spettatori morti

Tragedia nel Rally dell’Appennino: due spettatori mortiL’incidente in località Riverzana, in provincia di Reggio Emilia. La 208 di Gubertini-Ialungo ha sbandato in un tratto rettilineo decollando e travolgendo il pubblico. Piloti illesi, falciati un 21enne e un 33enne continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 28 Agosto 2021.

Tragedia nel Rally dell’Appennino: due spettatori mortiL’incidente in località Riverzana, in provincia di Reggio Emilia. La 208 di Gubertini-Ialungo ha sbandato in un tratto rettilineo decollando e travolgendo il pubblico. Piloti illesi, falciati un 21enne e un 33enne

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA