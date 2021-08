Garanzia Darmian, ecco com’è diventato un uomo chiave per Inzaghi

Garanzia Darmian, ecco com’è diventato un uomo chiave per InzaghiDisciplina e lavoro sporco, dopo essere stato prezioso nell’anno dello scudetto, anche ieri è stato decisivo in copertura. E per Dumfries non c’è fretta… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Agosto 2021.

Garanzia Darmian, ecco com’è diventato un uomo chiave per InzaghiDisciplina e lavoro sporco, dopo essere stato prezioso nell’anno dello scudetto, anche ieri è stato decisivo in copertura. E per Dumfries non c’è fretta…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA