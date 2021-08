LIVE GP Belgio F1, il via alle 15. Verstappen in pole. Perez out

LIVE GP Belgio F1, il via alle 15. Verstappen in pole, Hamilton 3°. Perez out nel giro di allineamentoSegui in tempo reale la giornata del 12° appuntamento del Mondiale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Agosto 2021.

LIVE GP Belgio F1, il via alle 15. Verstappen in pole, Hamilton 3°. Perez out nel giro di allineamentoSegui in tempo reale la giornata del 12° appuntamento del Mondiale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA