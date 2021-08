Cirò Marina, Infermieri in prima linea nei reparti Covid di Crotone ospiti di Sailing Enzo sport

Enzo Valente detto Enzo sport: “Alla fine di questo periodo avremo Tutti bisogno di una vacanza, ma loro un po’ di più”

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 31 Agosto 2021.

Si è svolta una Escursione Meravigliosa e Gratuita in Barca a Vela con le Infermiere reparto Covid dell’ospedale di Crotone. Sono stati Ospiti suoi il primo gruppo su tre ; Il prossimo turno con i Medici e ultimo turno con gli Infermieri e soci sanitari.L’Esperto Velista nel mese di maggio è stato ricoverato all’ospedale dicendo “Metto a disposizione la mia barca a vela e la mia esperienza nautica per Ringraziare il Personale Sanitario, che si è esposto, lavorando in prima linea, per salvare vite umane”, precisa Enzo Valente, detto “Enzo Sport“, un cittadino molto conosciuto per la sua Passione per la vela e per il suo impegno sociale. e non solo !!!«Io sono vivo – aggiunge subito dopo – grazie alla Professionalità, alla Dedizione al lavoro e al coraggio di Tutti i Medici e gli Infermieri e quelli OSS che mi hanno curato durante la mia degenza in ospedale».Appena dimesso, scrisse una lettera aperta per ringraziarli. Fu in quell’occasione che promise ai suoi “ Angeli ” che li avrebbe ospitati sulla sua barca a vela per «una Bellissima Escursione sulla costa ionica di Punta Alice, la località balneare che quest’anno ha ottenuto per la 21esima volta la Bandiera Blu». Le sei infermiere dell’Ospedale di Crotonese, Eliana Marrazzo, Maria Giovanna Innaro, Teresa Arena, Barbara Matera, Manuela Abate e Carmen Maiurano che erano a bordo della “Sailing Enzo sport”, sono rimaste felici nel rivederlo, soprattutto ora che è in Ottima Forma . Hanno trascorso una Bellissima giornata sulla barca a vela con l’Esperto velista Enzo sport, il tutto accompagnato da tuffi, Aperitivo, risate, divertimento, musica , tutto in perfetto Relax !Lui si è Rivolto alle Infermiere dicendo:Non Perdete mai la FEDE…. che il Signore e Tutti i Santi sono accanto a Noi !!! PREGHIAMO PREGHIAMO PREGHIAMO !!!Viva la Vita, Viva il Mare e Viva la Libertà….. e Buon Vento !!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA