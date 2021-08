Napoli, due soli innesti e 400 mila euro spesi: Anguissa e Juan Jesus

Napoli, due soli innesti e 400 mila euro spesi: Anguissa e Juan JesusNon è arrivato l’esterno sinistro. Il mediano in prestito dal Fulham, il difensore a costo zero dopo aver chiuso il contratto con la Roma. E così Spalletti si ritrova la rosa praticamente intatta: l’organico è competitivo per tenere testa alle pretendenti allo scudetto […]

La Redazione24

,

martedì 31 Agosto 2021.

