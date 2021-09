Attento Handanovic, Radu adesso è pronto a prendersi l’Inter

Attento Handanovic, Radu adesso è pronto a prendersi l’InterIl capitano, in scadenza, non è in discussione, ma intanto si pensa al futuro. Salgono le quotazioni del suo vice rimasto per volontà dello staff tecnico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Settembre 2021.

Attento Handanovic, Radu adesso è pronto a prendersi l’InterIl capitano, in scadenza, non è in discussione, ma intanto si pensa al futuro. Salgono le quotazioni del suo vice rimasto per volontà dello staff tecnico

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA