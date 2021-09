Dzeko frena la Francia, Danimarca in scioltezza. La Turchia si getta via al 97’

Dzeko frena la Francia, Danimarca in scioltezza. La Turchia si getta via al 97’L’attaccante nerazzurro protagonista contro i Bleus, fermati sull’1-1 e con un uomo in meno per quasi tutta la ripresa. I danesi liquidano la Scozia 2-0 con un gol dell’atalantino Maehle. Pari tra Norvegia e Olanda (reti di Haaland e Klaassen). Il Montenegro […]

La Redazione24

,

giovedì 02 Settembre 2021.

Dzeko frena la Francia, Danimarca in scioltezza. La Turchia si getta via al 97’L’attaccante nerazzurro protagonista contro i Bleus, fermati sull’1-1 e con un uomo in meno per quasi tutta la ripresa. I danesi liquidano la Scozia 2-0 con un gol dell’atalantino Maehle. Pari tra Norvegia e Olanda (reti di Haaland e Klaassen). Il Montenegro (gol di Marusic) firma il 2-2 a Istanbul in pieno recupero. Arnautovic a segno con l’Austria

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA