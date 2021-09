In Portogallo-Irlanda fa tutto CR7: la sua serata in un minuto

In Portogallo-Irlanda fa tutto Cristiano Ronaldo: la sua serata in un minutoSchiaffo ad O’Shea, rigore sbagliato e doppietta record tra il 90′ e il 96′: Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista di Portogallo-Irlanda prima in negativo, poi in positivo. Ecco le immagini della sua serata… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Settembre 2021.

