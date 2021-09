Inter, arriva il terzo sponsor di maglia (e non solo): le cifre del nuovo accordo

Inter, arriva il terzo sponsor di maglia (e non solo): le cifre del nuovo accordoLa partnership con Zytara, digital home banking, porterà 85 milioni in 4 anni, sulla manica il marchio Digitalbits. Nell'accordo anche lo sviluppo di prodotti, finanziari e non, attraverso la app del club nerazzurro

La Redazione24

,

giovedì 02 Settembre 2021.

