Alla fine il Chievo giocherà in Terza categoria. Ma Pellissier deve già cambiare il nome

Alla fine il Chievo giocherà in Terza categoria. Ma Pellissier deve già cambiare il nomeDa Chievo 1929 a Chievo 2021 per eliminare il collegamento con la vecchia società. Dovrà scalare tutti i livelli del calcio italiano, come già fatto in passato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Settembre 2021.

Alla fine il Chievo giocherà in Terza categoria. Ma Pellissier deve già cambiare il nomeDa Chievo 1929 a Chievo 2021 per eliminare il collegamento con la vecchia società. Dovrà scalare tutti i livelli del calcio italiano, come già fatto in passato

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA