Il mancino di Chiesa, poi il pari di Iliev: il film di Italia-Bulgaria

La Redazione24

,

venerdì 03 Settembre 2021.

Il mancino di Chiesa, poi il pari di Iliev: il film di Italia-BulgariaL’Italia campione d’Europa in carica non va oltre l’1-1 contro la Bulgaria nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Al gol del vantaggio di Chiesa ha risposto Atanas Iliev. Guarda le foto più belle del match

