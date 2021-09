Italia, è record! Sono 35 partite senza sconfitte: ecco la striscia vincente

Italia, è record! Sono 35 partite senza sconfitte: ecco la striscia vincenteLa Nazionale di Roberto Mancini è scesa in campo per la prima volta da Campione d’Europa. Il pareggio contro la Bulgaria, nel cammino verso il Mondiale in Qatar in programma fra un anno e mezzo, permette agli azzurri di conquistare il 35° risultato utile […]

La Redazione24

,

venerdì 03 Settembre 2021.

Italia, è record! Sono 35 partite senza sconfitte: ecco la striscia vincenteLa Nazionale di Roberto Mancini è scesa in campo per la prima volta da Campione d’Europa. Il pareggio contro la Bulgaria, nel cammino verso il Mondiale in Qatar in programma fra un anno e mezzo, permette agli azzurri di conquistare il 35° risultato utile consecutivo: soltanto Spagna (dal 2007 al 2009) e Brasile (dal 1993 al 1996) ci erano riuscite prima

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA