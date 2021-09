F1, chi sarà l’erede di Hamilton in Mercedes? Certezza Russell, tentazione de Vries

sabato 04 Settembre 2021.

F1, chi sarà l’erede di Hamilton in Mercedes? Certezza Russell, tentazione de VriesGrandi manovre in vista per il 2022. La Mercedes è pronta a promuovere Russell e punta sul campione della Formula E per il dopo Lewis. Ma la Red Bull non ci sta

