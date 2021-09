Incidente stradale nella notte a Isola Capo Rizzuto, due morti e uno grave

Grave incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura con a bordo tre ragazzi

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

sabato 04 Settembre 2021.

Durante la notte, in Isola di Capo Rizzuto, sulla strada provinciale 46, i carabinieridella locale Tenenza, unitamente a quelli della Stazione di Cutro e della Sezione Radiomobile di Crotone, sono intervenuti in un grave incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura con a bordo tre ragazzi. Il veicolo è finito fuori strada impattando contro un muro di recinzione in cemento armato e contro un pilastro dell’illuminazione pubblica. È stato necessario l’intervento di personale dei Vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri al fine di accertare le cause del sinistro stradale e l’esatta dinamica. Due dei tre occupanti il veicolo sono deceduti, mentre il terzo versa in gravi condizioni.

