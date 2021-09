Leclerc: “Partiamo da buona posizione, ce la giochiamo”. Sainz: “Meccanici Ferrari super”

La Redazione24

,

sabato 04 Settembre 2021.

Leclerc: “Partiamo da buona posizione, ce la giochiamo”. Sainz: “Meccanici Ferrari super”Il monegasco: “Ho chiesto troppa ala, mi è costato qualche centesimo per la seconda fila”. Lo spagnolo ringrazia il team per le riparazioni dopo il botto in FP3: “Non so come ci siano riusciti, vederli al lavoro è stato uno spettacolo”

