“Librandi: storie di uomini, vigneti e vini” libro presentato dall’inviato del TG2, Bruno Gambarotta il 10 settembre

Il libro edito da Rubettino, scritto da Gianfranco Mnfredi, sta riscuotendo sempre più l’attenzione dei media

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 04 Settembre 2021.

Dopo diverse manifestazioni di presentazione dell’importante libro che racchiude in maniera puntuale la storia e l’evoluzione della viticoltura e vinificazione operata dalla Cantina Librandi, oltre la storia di uomini con dovizie di cronache nelle terre del Cirò, lo stesso libro sarà presentato dall’inviato speciale del TG2, Bruno Gambarotta, il 10 settembre prossimo sulla TG2 EAT Parade alle 13,30, con probabili repliche sabato 11 e venerdì 17 in diretta e differita su www.RaiPlay.it., nella sezione Eat Parade. Un modo, per quanti impegnati nel settore, ma anche estimatori della produzione vitivinicola e del buon vino, di conoscere l’evoluzione della produzione, dei suoi uomini, dell’importanza del settore. Una vetrina importante per aumentare ancor più significativamente uno dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio: il Cirò. Per l’occasione sarà intervistato uno degli artefici di tale crescita e cofondatore della stessa Cantina, Nicodemo Librandi.

