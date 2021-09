Milan-Atletico, 70 euro per un 3° anello. Inter-Real, ne bastano 48 per il 2°

La Redazione24

,

sabato 04 Settembre 2021.

Milan-Atletico, 70 euro per un 3° anello. Inter-Real, ne bastano 48 per il 2°Per il debutto in Europa, le due milanesi scelgono una politica diversa sui prezzi. E l’Inter per ora non apre il terzo anello

