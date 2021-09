Operazione Mondiale: l’Italia è giovane, Mancini per il bis pensa solo a ritocchi

La Redazione24

,

sabato 04 Settembre 2021.

Operazione Mondiale: l’Italia è giovane, Mancini per il bis pensa solo a ritocchiIl gruppo degli azzurri verso Qatar2022 non sarà stravolto: Tonali, un centravanti e un’alternativa in difesa. In passato confermare il gruppo è costato caro, ma questo team ha margini di crescita

