Colpo di Stato in Guinea: rinchiusa in hotel la nazionale del Marocco

Colpo di Stato in Guinea: rinchiusa in hotel la nazionale del Marocco A Conakry poteri ai militari che hanno arrestato il presidente Condè. Hakimi e compagni, che domani dovevano sfidare i padroni di casa per le qualificazioni mondiali,al sicuro in un hotel in periferia. La federazione marocchina ha approntato un volo per l’evacuazione continua a […]

La Redazione24

,

domenica 05 Settembre 2021.

