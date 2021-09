Il ritorno di Kubica: dalle vittorie al dramma, la parabola di Robert

F1 GP Olanda, torna Kubica: dalle vittorie al dramma, la parabola di RobertIl pilota al via del GP d’Olanda con l’Alfa Romeo. Ecco la storia del polacco “cresciuto” sportivamente in Italia: dai kart alle monoposto, dall’incidente del 2011 al ritorno in gara tra endurance, rally e F1 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 05 Settembre 2021.

