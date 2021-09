Rimossa barca a vela spiaggiata il 19 agosto sull’arenile della Marinella di Cirò

E’ stata rimossa lo scorso 28 agosto la barca a vela spiaggiata sull’arenile della Marinella di Cirò, è intervenuta la capitaneria di porto

Cirò,

domenica 05 Settembre 2021.

A causa di un guasto tecnico, un turista francese allocato in zona, era stato costretto ad interrompere il suo viaggio turistico arenandosi sulla spiaggia cirotana. “Nella giornata odierna- scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- sono iniziate le operazioni di rimozione del natante spiaggiato in località Marinella, a cura di una ditta specializzata e con la supervisione della Capitaneria di Porto di Crotone, alla mia presenza. Lo sfortunato turista, prosegue il sindaco- è stato accolto da alcune associazioni che lo hanno ospitato e approvvigionato grazie al mio intervento di richiesta d’aiuto. Quando ho visto la barca in avaria lo scorso 18 agosto, ho provato a fare una segnalazione di soccorso alla capitaneria di porto ma purtroppo non era riuscita ad individuarla fino a quando poi si è arenata”. Naturalmente il turista francese , precisa il primo cittadino,- si è dovuto assumere la responsabilità della rimozione della barca a vela dalla spiaggia, barca che è destinata a essere demolita visto i gravi danni subiti. Ho dovuto sollecitare la sua rimozione nel più breve tempo possibile prima che si ripetesse lo stesso spiacevole episodio di quando una carretta del mare si arenò nella stessa località Marinella rimasta sulla spiaggia più di 15 anni prima che venisse rimossa. Infine ha detto il sindaco- Ho voluto presiedere alla rimozione – per evitare che l’operazione arrecasse danni alla spiaggia o che in loco vi rimanessero detriti dell’imbarcazione, gli addetti ai quali dopo la rimozione hanno provveduto al ripristino dell’area in questione.

