Dal blitz in hotel alla sospensione: cosa è successo in Brasile-Argentina

Brasile-Argentina interrotta dopo 7’ per mancata quarantenaLa grande sfida del calcio sudamericano interrotta pochi minuti dopo il fischio d’inizio dalle autorità di San Paolo: 4 giocatori della Seleccion che giocano in Premier non hanno fatto un periodo di quarantena prima di entrare in Brasile. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 06 Settembre 2021.

