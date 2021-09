Kessie, Insigne, Brozo, Dybala e Pellegrini: tutti i rinnovi in salita

Kessie, Insigne, Brozo, Dybala e Pellegrini: tutti i rinnovi in salitaMancano ormai nove mesi abbondanti alla scadenza di cinque importanti contratti in Serie A. Gli attuali club le stanno provando tutte per ottenere un rinnovo (più o meno lungo), ma le difficoltà sono evidenti. Facciamo un punto su questi casi spinosi, senza trascurare la parola […]

La Redazione24

,

lunedì 06 Settembre 2021.

Kessie, Insigne, Brozo, Dybala e Pellegrini: tutti i rinnovi in salitaMancano ormai nove mesi abbondanti alla scadenza di cinque importanti contratti in Serie A. Gli attuali club le stanno provando tutte per ottenere un rinnovo (più o meno lungo), ma le difficoltà sono evidenti. Facciamo un punto su questi casi spinosi, senza trascurare la parola addio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA